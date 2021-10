Roma, gli eletti con la lista Calenda si dividono sull’appoggio a Gualtieri: i due di Italia Viva vogliono “dialogo”. Ma Azione: “Opposizione” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Metà in piazza Santi Apostoli a festeggiare Roberto Gualtieri, pronti a “dialogare” perché il neo sindaco è la “figura più giusta per traghettare” Roma “dopo questi cinque anni disastrosi”. L’altra metà invece si è tenuta lontana dal luogo in cui il candidato del Pd ha esultato per la vittoria al ballottaggio e annuncia un’Opposizione “costruttiva ma rigorosa”. La posizione da assumere nei confronti di Gualtieri crea già la prima crepa nella lista Calenda, costringendo l’eurodeputato a intervenire per ricordare a tutti gli eletti di aver preso “l’impegno con gli elettori di rimanere all’Opposizione”. Una posizione “costruttiva ma ferma”. E aggiunge l’ex ministro: “La parola data agli elettori da queste parti vale più di quella eventualmente data al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Metà in piazza Santi Apostoli a festeggiare Roberto, pronti a “dialogare” perché il neo sindaco è la “figura più giusta per traghettare”“dopo questi cinque anni disastrosi”. L’altra metà invece si è tenuta lontana dal luogo in cui il candidato del Pd ha esultato per la vittoria al ballottaggio e annuncia un’“costruttiva ma rigorosa”. La posizione da assumere nei confronti dicrea già la prima crepa nella, costringendo l’eurodeputato a intervenire per ricordare a tutti glidi aver preso “l’impegno con gli elettori di rimanere all’”. Una posizione “costruttiva ma ferma”. E aggiunge l’ex ministro: “La parola data agli elettori da queste parti vale più di quella eventualmente data al ...

