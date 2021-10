Puglia: mafiosi con il reddito di cittadinanza, 109 indagati nelle province di Bari e Barletta Andria Trani (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Avrebbero percepito illecitamente il reddito di cittadinanza per complessivi 900 mila euro. Sono 109 gli indagati, nelle province di Bari e Barletta Andria Trani, tra condannati per mafia o familiari di... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Avrebbero percepito illecitamente ildiper complessivi 900 mila euro. Sono 109 glidi, tra condannati per mafia o familiari di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mafiosi con il reddito di cittadinanza, 109 indagati in Puglia. Percepiti illecitamente da boss e familiari 900mila… - AnnalisaAntas : RT @Agenzia_Ansa: Mafiosi con il reddito di cittadinanza, 109 indagati in Puglia. Percepiti illecitamente da boss e familiari 900mila euro… - CatelliRossella : ??????Mafiosi con il reddito di cittadinanza, 109 indagati in Puglia - Puglia - - Sanson538 : Mafiosi con il reddito di cittadinanza, 109 indagati in Puglia - StefanoIntorre : RT @antimafia2000: Mafiosi col reddito di cittadinanza, 109 indagati in Puglia -