Processo Last Banner, sei condanne per gli ultras Juve (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sei condanne e sei assoluzioni hanno chiuso oggi in tribunale a Torino il Processo Last Banner sulle pressioni esercitate dagli ultras sulla Juventus. La più alta, 4 anni e 10 mesi, è stata inflitta a Dino Mocciola, indicato come il leader dei Drughi, per il quale la procura aveva chiesto oltre 13 anni di reclusione. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Seie sei assoluzioni hanno chiuso oggi in tribunale a Torino ilsulle pressioni esercitate daglisullantus. La più alta, 4 anni e 10 mesi, è stata inflitta a Dino Mocciola, indicato come il leader dei Drughi, per il quale la procura aveva chiesto oltre 13 anni di reclusione. L'articolo

Processo Last Banner, sei capi ultras condannati. Quattro anni a Mocciola La Repubblica Processo Last Banner, sei capi ultras condannati Processo Last Banner, sei capi ultras della Juve condannati. Per Gerardo Mocciola, detto Dino, capo indiscusso del gruppo, la pena più alta: 4 anni e 10 mesi. Gli Ultras sono stati condannati per fatt ...

Processo Last Banner, sei capi ultras della Juve condannati. Per Gerardo Mocciola, detto Dino, capo indiscusso del gruppo, la pena più alta: 4 anni e 10 mesi. Gli Ultras sono stati condannati per fatt ...