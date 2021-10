Man United, Pogba: «Ronaldo? Sono solo contento di giocare con lui» (Di giovedì 21 ottobre 2021) Le parole di Paul Pogba dopo la vittoria del Man United sul suo rapporto con Cristiano Ronaldo Dopo la vittoria contro l’Atalanta Paul Pogba ai microfoni di SkySport ha parlato del suo rapporto con Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole. Ronaldo – «Ronaldo è Ronaldo, ha fatto un gol alla sua maniera. E’ come un déjà vu. Tutti lo conoscono, non c’è bisogno che io lo presenti. Parliamo di un campione di livello mondiale, tra i migliori al mondo. Puoi solo essere contento di giocare con lui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 ottobre 2021) Le parole di Pauldopo la vittoria del Mansul suo rapporto con CristianoDopo la vittoria contro l’Atalanta Paulai microfoni di SkySport ha parlato del suo rapporto con Cristiano. Ecco le sue parole.– «, ha fatto un gol alla sua maniera. E’ come un déjà vu. Tutti lo conoscono, non c’è bisogno che io lo presenti. Parliamo di un campione di livello mondiale, tra i migliori al mondo. Puoiesseredicon lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

