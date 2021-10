Lodi | furti a raffica ai distributori di merendine e danni nelle scuole | arrestato 35enne

(Di mercoledì 20 ottobre 2021), 20 ottobre 2021 - Dodici razzie aididi istituti scolastici trae Casale, guai per undel Cremonese. L'uomo, noto alle forze dell'ordine per fatti analoghi,...

Advertising

Giorno_Lodi : Furti nelle gioiellerie della Puglia: in cella -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi furti

IL GIORNO

, 20 ottobre 2021 - Dodici razzie ai distributori di merendine di istituti scolastici trae Casale, guai per un 35enne del Cremonese. L'uomo, noto alle forze dell'ordine per fatti analoghi, è già recluso nel carcere di Cremona. Ma la squadra mobile della questura diche, ...... che ha però fatto emergere un dato inatteso: un provvedimento emesso dal Prefetto dicon il ... L'uomo era infatti dedito ad attività criminali, tra i quali anche svariatiin danno di grandi ...Gli inquirenti hanno attribuito all'uomo, notificandogli una custodia cautelare in carcere, 12 razzie in tutto il Lodigiano ...Accusato di 12 colpi, ma il concessionario lamenta almeno 60 furti e 60 mila euro solo di danni. Il 35enne era già in carcere per gli stessi reati a Cremona ...