Karim Capuano | ex tronista di Uomini Donne si affida a Guru della assicurazioni Raffaele Gerbi di Professional and partners group

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 20 ottobre 2021), ex, la notte dell’8 aprile 2011 rimase coinvolto in un incidente automobilisitco sull’Appia.viaggiava sulla sua Smart con l’amico fotografo Remo Angeloni e si scontrò un pullman del Cotral appena uscito dal deposito “e che si immetteva sulla via Appia in direzione di marcia Velletri, occupando tutta la carreggiate”, come scrissero i carabinieri sul verbale. View this post on Instagram A post shared by(@.official75) Arrivato d’urgenza al San Camillo, la diagnosi dei medici era senza molte speranze: coma irreversibile, elettroencefalogramma piatto, due lesioni alla scatola cranica....