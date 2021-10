Destiny 2 | le Segrete nella nuova espansione dovranno essere acquistate a parte e i fan sono furiosi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) I giocatori disborsare un extra per accedere alle nuovein arrivo nell'La Regina dei Sussurri. Lestate precedentemente incluse nelle varie espansioni e Season Pass di2. Tuttavia, non saranno inclusi nell'edizione standard della prossima, né nei Season Pass dell'anno 5. Per accedere a questi contenuti i giocatoriacquistare l'edizione Deluxe del gioco. Il community manager Cozmo23 ha commentato su Reddit: "Se acquisterete la Digital Deluxe Edition de La Regina Dei Sussurri riceverete l', tutte e quattro le stagioni per il prossimo anno e i due Dungeon. Se comprerete la Standard Edition, potete comunque aggiornare a la Deluxe ...

Advertising

Eurogamer_it : #Destiny2, polemiche per i contenuti a pagamento della prossima espansione. -

Ultime Notizie dalla rete : Destiny Segrete

Eurogamer.it

Nello specifico, parliamo del pacchetto2: La Regina dei Sussurri + 30 anni di Bungie, che include tutti i premi delle stagioni 16 - 19, duedell'anno 5, una mitraglietta esotica e ...... la compagnia aggiungerà due nuovee, come se non bastasse, riporterà in vita ad una versione rimasterizzata di un'altra incursione presente su1 , che potrebbe essere una tra le ...I giocatori di Destiny 2 dovranno sborsare un extra per accedere alle nuove Segrete in arrivo nell'espansione La Regina dei Sussurri. Le Segrete sono state precedentemente incluse nelle varie ...L'estate scorsa abbiamo introdotto il Deposito di Contenuti di Destiny (DCV) come parte del nostro impegno per il futuro di Destiny 2. Il DCV è stato creato per aiutarci a realizzare la nostra visione ...