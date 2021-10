Covid-19 | nuova mutazione della variante Delta in Inghilterra | cosa sappiamo finora

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Londra – Inc’è una‘sorvegliata speciale’: viene indicata con la sigla AY.4.2 ed è unadiscendentedel, che sta causando un numero crescente di infezioni in Gran Bretagna.resta ladominante in Uk, ma gli ultimi dati ufficiali suggeriscono che circa il 6% dei casisequenziati sono ora di un nuovo tipo. Alcuni la chiamanoPlus (epiteto che era stato attribuito anche ad AY.1, uno dei 3 sottolignaggi digià esistenti e catalogati). Secondo quanto riportano i media britannici, questa ‘sub’ sembra contenere mutazioni che potrebbero dare vantaggi alla sopravvivenza del virus. In ...