Calcio: Sassuolo, lavoro differenziato per Boga (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sul campo del Mapei Football Center il Sassuolo ha svolto oggi un allenamento pomeridiano: dopo il riscaldamento e delle esercitazioni tecnico tattiche i ragazzi di mister Dionisi hanno disputato una partitella a tutto campo con la formazione Primavera. lavoro differenziato per Jeremie Boga. Il programma di domani prevede una seduta pomeridiana.

