Attacco hacker alla Siae | cosa sta succedendo?

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ultimo assalto degliha preso di mira la, la società che gestisce i diritti degli artisti del mondo dello spettacolo e della cultura. Stando a quanto affermato dall’AGI, si tratterebbe di un ransomware che avrebbe causato la paralisi del sistema informatico della. Un’intrusione già notaSocietà Italiana degli Autori e degli Editori, che ha già provveduto ad informare la polizia postale e il garante della Privacy, in modo tale da tutelare i dati di tutti gli iscrittipiattaforma. Al momento è difficile capire la quantità del danno provocato dal ransomware, dato che sono ancora in corso le indagini. Tuttavia, come sottolinea l’AGI, il databreach (ovvero la fuga e la pubblicazione dei dati) riguarderebbe all’incirca 60 GB di dati degli iscritti ...