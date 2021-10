A tree for you&MI, Parco Nord Milano ancora più verde (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Circa 80 volontarie e volontari di Philips Italia stamane si sono dati appuntamento al Parco Nord Milano per dare vita a ‘A tree for you&MI’, iniziativa nata come segno concreto dell’impegno dell’azienda, attiva nel settore dell’Health Technology, per la comunità in cui opera e, più in generale, per la sostenibilità ambientale e sociale. Philips ha infatti sposato da tempo una strategia di responsabilità sociale che si concretizza nella possibilità di dedicare una giornata lavorativa retribuita ogni anno ad attività di volontariato a sostegno di associazioni no-profit o di realtà territoriali, in coerenza con la mission aziendale di migliorare la vita delle persone, creando un mondo più sano e sostenibile. Guidati da personale specializzato del Parco, i partecipanti hanno messo a dimora circa ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Circa 80 volontarie e volontari di Philips Italia stamane si sono dati appuntamento alper dare vita a ‘Afor you&MI’, iniziativa nata come segno concreto dell’impegno dell’azienda, attiva nel settore dell’Health Technology, per la comunità in cui opera e, più in generale, per la sostenibilità ambientale e sociale. Philips ha infatti sposato da tempo una strategia di responsabilità sociale che si concretizza nella possibilità di dedicare una giornata lavorativa retribuita ogni anno ad attività di volontariato a sostegno di associazioni no-profit o di realtà territoriali, in coerenza con la mission aziendale di migliorare la vita delle persone, creando un mondo più sano e sostenibile. Guidati da personale specializzato del, i partecipanti hanno messo a dimora circa ...

Circa 80 volontarie e volontari di Philips Italia stamane si sono dati appuntamento al Parco Nord Milano per dare vita a 'A tree for you&MI', iniziativa nata come segno concreto dell'impegno dell'azienda, attiva nel settore dell'Health Technology, per la comunità in cui opera e, più in generale, per la sostenibilità

Un'ottantina di dipendenti hanno aderito alla strategia di responsabilità sociale dell'azienda, dedicando una giornata lavorativa retribuita