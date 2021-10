Terremoto alla Bild | licenziato Julian Reichelt accusato di avere avuto relazioni con donne dello staff

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 19 ottobre 2021) L’editor-in-chief della redazione web dellafine è stato. La vicenda va avanti da qualche mese, con uno dei responsabili del più noto quotidiano tedesco che aveva scelto di sospenderlo nella scorsa primavera, di reintegrarlo successivamente e di metterlo in congedo dall’inizio del 2021. Il tutto dopo un articolo del New York Times (il titolo emblematico è Sesso, bugie e un pagamento segreto) che si è occupato della vicenda: la sua pubblicazione ha fatto scattare immediatamente il provvedimento di licenziamento. Nell’articolo si sosteneva cheavesse promesso un lavoro di più alto livello a una donnadella, mentre aveva una relazione con lei. Ma non ...