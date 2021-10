Tampone fai-da-te

(Di martedì 19 ottobre 2021) Attenzione, sta circolando un link a un sito che si chiama “Fai un test e vai punto it”, sito registrato in forma anonima il 17 marzo 2021, appoggiato su un server brasiliano e registrato tramite Aruba. Il sito si apre con questa affermazione: Novità: ricevi il Green Pass con test fai-da-te dove e quando vuoi Green Pass Covid fai-da-te a casa Ti serve la certificazione Green Pass? Ora puoi effettuare un test fai-da-te comodamente da casa tua e nel momento più conveniente. Il servizio è economico e la certificazione è valida su tutto il territorio italiano come Green Pass e anche nel resto dell’Unione Europea. Poi troviamo una serie di riquadri che spiegano i passaggi per fare quanto richiesto: procurati un self-test Covid richiedi il servizio di certificazione effettua la videochiamata ricevi il green pass A fine istruzioni viene spiegato che: Il servizio è fornito dal nostro ...

