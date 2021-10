Serie B 8 giornata: il Pisa perde la prima gara (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel fine settimana del 17 Ottobre 2021 si sono disputate le partite di Serie B 8 giornata. Molte sono state le sorprese e i colpi di scena come la prima battuta d’arresto del Pisa. Il Frosinone ha pareggiato con il Cosenza mentre la Ternana ha realizzato un tris contro il Pordenone. Il Como batte l’Alessandria per 2 a 0. Ripercorriamo insieme la giornata del campionato cadetto. Frosinone-Ascoli: formazioni e dove vederla Serie B 8 giornata: cosa è successo? Il Pisa colleziona la prima sconfitta contro il Crotone per 2 a 1 grazie all’ottima prestazione da parte di Mulattieri e Zanellato che hanno segnato due splendidi gol. Per il Pisa invece è andato a a segno Touré. E’ successo tutto nel primo parziale, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel fine settimana del 17 Ottobre 2021 si sono disputate le partite diB 8. Molte sono state le sorprese e i colpi di scena come labattuta d’arresto del. Il Frosinone ha pareggiato con il Cosenza mentre la Ternana ha realizzato un tris contro il Pordenone. Il Como batte l’Alessandria per 2 a 0. Ripercorriamo insieme ladel campionato cadetto. Frosinone-Ascoli: formazioni e dove vederlaB 8: cosa è successo? Ilcolleziona lasconfitta contro il Crotone per 2 a 1 grazie all’ottima prestazione da parte di Mulattieri e Zanellato che hanno segnato due splendidi gol. Per ilinvece è andato a a segno Touré. E’ successo tutto nel primo parziale, ...

