“Pronto a tutto”. Mauro Icardi, decisione estrema per riconquistare Wanda Nara: la voce bomba rimbalza ovunque (Di martedì 19 ottobre 2021) Wanda Nara ha lasciato Maurito Icardi. La coppia è scoppiata a causa del tradimento del calciatore con la bella China Suarez. Ormai è chiaro, Wanda non ha alcuna intenzione di perdonare Mauro come era parso in un primo momento. La notizia del tradimento è stata data dalla stessa Wanda con quel messaggio ““Hai rovinato un’altra famiglia per una p…”. Poi sono seguite foto e messaggi social che non hanno fatto che creare ancora più clamore sulla storia. Prima Mauro ha postato la foto di loro due insieme, abbracciati, come se nulla fosse successo. Poi Wanda ha condiviso l’immagine della sua mano senza anello: “La mia mano mi piace di più senza anello”. Insomma la rottura c’è stata eccome, altro che tornare sui propri passi. Ora, tuttavia, un nuovo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 ottobre 2021)ha lasciato Maurito. La coppia è scoppiata a causa del tradimento del calciatore con la bella China Suarez. Ormai è chiaro,non ha alcuna intenzione di perdonarecome era parso in un primo momento. La notizia del tradimento è stata data dalla stessacon quel messaggio ““Hai rovinato un’altra famiglia per una p…”. Poi sono seguite foto e messaggi social che non hanno fatto che creare ancora più clamore sulla storia. Primaha postato la foto di loro due insieme, abbracciati, come se nulla fosse successo. Poiha condiviso l’immagine della sua mano senza anello: “La mia mano mi piace di più senza anello”. Insomma la rottura c’è stata eccome, altro che tornare sui propri passi. Ora, tuttavia, un nuovo ...

