Pranzo di Natale 2021, per Pregliasco "meglio farlo su Zoom o Skype" (Di martedì 19 ottobre 2021) Seppur siamo ancora ad ottobre in molti già sperano nel fatto che il Natale 2021 sarà il primo, dopo tante festività ridotte, ad essere senza vincoli. Tuttavia i primi virologi iniziano già a frenare gli entusiasmi. Effettivamente ad oggi è difficile immaginare che piega prenderanno i contagi fino a metà dicembre: con l'aggiunta dell'influenza stagionale non sarà così facile. Pur volendo restare ottimisti, il virologo docente all'università statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, ha già detto la sua a riguardo. Secondo il virologo i pranzi di Natale "numerosi, sarebbe meglio rimandarli all'anno prossimo. meglio fare su Zoom o Skype, come stiamo facendo adesso". Lo ha detto rispondendo alla trasmissione Giorno da pecora su Rai Radio 1.

