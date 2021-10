MIley Cyrus | Megan Fox è anche la mia ragazza e spiega perché

Leggi su movieplayer

(Di martedì 19 ottobre 2021)ha recentemente risposto ad un tweet di Machine Gun Kelly relativo all'intervista di GQ rilasciata dal cantante e daFox la scorsa settimana.ha recentemente dichiarato che "Fox èla sua fidanzata", dopo aver condiviso una serie di foto con la didascalia "I am weed", ovvero "io sono marijuana", in riferimento ad un video virale in cui l'attrice e il suo fidanzato, Machine Gun Kelly, hanno descritto il loro primo incontro. Questo lunedì la cantante di Bangerz ha scritto un tweet indirizzato a Kelly in cui ha scherzato sul fatto che lei e il fidanzato della Fox potrebbero "essere effettivamente la stessa persona" dopo aver preso in giro l'intervista virale del cantante di "Papercuts". "Potremmo essere effettivamente la stessa …