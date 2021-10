Migranti, caos di arrivi: da Lampedusa a Reggio stipati su carrette e velieri, nascosti nei camion (Di martedì 19 ottobre 2021) Migranti, è caos di arrivi, con numeri degli ultimi sbarchi che registrano cifre da record. E infatti, da Lampedusa a Reggio stipati su carrette e velieri. O nascosti nei camion: stranieri e profughi usano qualunque mezzo per arrivare in Italia. Dove sanno, perché l’operato del ministro Lamorgese lo conferma nei fatti, di trovare porti e porte aperte e accoglienza coatta. E così, la cronaca degli sbarchi e degli arrivi si incrementa ogni ora che passa: rilanciando criticità endemiche da un pezzo e incistate nell’indifferenza dei nostri partner europei e forte di una gestione dei flussi e dell’ospitalità che i buonisti dem caldeggiano e che il centrodestra prova ostinatamente a denunciare e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021), èdi, con numeri degli ultimi sbarchi che registrano cifre da record. E infatti, dasu. Onei: stranieri e profughi usano qualunque mezzo per arrivare in Italia. Dove sanno, perché l’operato del ministro Lamorgese lo conferma nei fatti, di trovare porti e porte aperte e accoglienza coatta. E così, la cronaca degli sbarchi e deglisi incrementa ogni ora che passa: rilanciando criticità endemiche da un pezzo e incistate nell’indifferenza dei nostri partner europei e forte di una gestione dei flussi e dell’ospitalità che i buonisti dem caldeggiano e che il centrodestra prova ostinatamente a denunciare e ...

