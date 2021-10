Infortunio Zaniolo, c'è la scelta dello staff medico in vista del match con il Napoli (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Napoli è concentrato sulla sfida di Europa League contro il Legia Varsavia, ma qualche pensierino alla gara di domenica contro la Roma c'è. Intanto, a Roma, Mourinho sa di dover far a ameno di un suo giocatore. Infortunio Zaniolo Napoli Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'allenatore giallorosso sperava di poter recuperare Nicolò Zaniolo già per il match di domenica contro il Napoli, ma lo staff medico predica calma e non rischierà una ricaduta. Zaniolo, presumibilmente, salterà le sfide con Bodo/Glimt in Conference League, Napoli e l'infrasettimanale contro il Cagliari. La speranza è di recuperarlo per il big match contro ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilè concentrato sulla sfida di Europa League contro il Legia Varsavia, ma qualche pensierino alla gara di domenica contro la Roma c'è. Intanto, a Roma, Mourinho sa di dover far a ameno di un suo giocatore.Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del CorriereSport, l'allenatore giallorosso sperava di poter recuperare Nicològià per ildi domenica contro il, ma lopredica calma e non rischierà una ricaduta., presumibilmente, salterà le sfide con Bodo/Glimt in Conference League,e l'infrasettimanale contro il Cagliari. La speranza è di recuperarlo per il bigcontro ...

