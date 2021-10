Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 19 ottobre 2021 (Di martedì 19 ottobre 2021) stasera, 19 ottobre 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata le elezioni amministrative: Matteo Salvini sarà ospite per commentare con il conduttore i risultati. Con il leader della Lega si toccheranno anche altre tematiche, tra cui le parole del ministro degli Interni Luciana Lamorgese, che proprio martedì si presenta alle Camere per riferire circa gli scontri avvenuti la scorsa settimana a Roma nella sede della Cgil e a Milano in questo week end. Ampio spazio sarà dato all’entrata in vigore del green pass sul luogo di lavoro con tutti le problematiche del caso e con un focus sul nord-est produttivo, in seria difficoltà per l’obbligatorietà del certificato verde. A ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 19 ottobre 2021), 19, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata le elezioni amministrative: Matteo Salvini sarà ospite per commentare con il conduttore i risultati. Con il leader della Lega si toccheranno anche altre tematiche, tra cui le parole del ministro degli Interni Luciana Lamorgese, che proprio martedì si presenta alle Camere per riferire circa gli scontri avvenuti la scorsa settimana a Roma nella sede della Cgil e a Milano in questo week end. Ampio spazio sarà dato all’entrata in vigore del green pass sul luogo di lavoro con tutti le problematiche del caso e con un focus sul nord-est produttivo, in seria difficoltà per l’obbligatorietà del certificato verde. A ...

