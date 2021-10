Firenze: stalking alla dipendente, Pinchiorri patteggia 4 mesi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Giorgio Pinchiorri, titolare della famosa enoteca di Firenze, ristoratore e sommelier, ha patteggiato una condanna a quattro mesi per stalking. L'imprenditore, difeso dall'avvocato Massimo Megli, era accusato di atti persecutori verso una giovane donna che a suo tempo era stata dipendente proprio dell'enoteca e che poi sarebbe stata costretta a licenziarsi. Il giudice ha dichiarato la pena sospesa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Giorgio, titolare della famosa enoteca di, ristoratore e sommelier, hato una condanna a quattroper. L'imprenditore, difeso dall'avvocato Massimo Megli, era accusato di atti persecutori verso una giovane donna che a suo tempo era stataproprio dell'enoteca e che poi sarebbe stata costretta a licenziarsi. Il giudice ha dichiarato la pena sospesa L'articolo proviene daPost.

