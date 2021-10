Carmen Russo minaccia di lasciare il GF Vip e litiga duramente con Katia (Di martedì 19 ottobre 2021) La litigata tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli La puntata del Grande Fratello Vip ieri sera sembrava essere sottotono, ma non è mai detto che non possano esserci dei colpi di scena e uno ieri ce l’hanno riservato Carmen Russo e Katia Ricciarelli durante le nomination. La cantante lirica ha dato il suo voto alla L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 19 ottobre 2021) Lata traRicciarelli La puntata del Grande Fratello Vip ieri sera sembrava essere sottotono, ma non è mai detto che non possano esserci dei colpi di scena e uno ieri ce l’hanno riservatoRicciarelli durante le nomination. La cantante lirica ha dato il suo voto alla L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : GF Vip 6 Carmen Russo furiosa con Katia Ricciarelli: “Me ne vado”. Ma l’apice della lite arriva nella notte -… - Canieuest96 : RT @benedettaesse_: CARMEN RUSSO SEI LA VOCE DEL POPOLO grazie #gfvip - infoitcultura : Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli contro Carmen Russo: “Vieni giù dal podio” (video) - infoitcultura : Carmen Russo: 'Me ne vado dal GF Vip'/ Lite con Katia Ricciarelli nella notte 'Falsa' - LucillaMasini : GFVip. Carmen Russo e Katia Ricciarelli discutono per una partita di biliardo. L'unica stecca per cui, fra donne, v… -