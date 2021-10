Blitz della Digos, perquisizioni in tutta Italia per “associazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista”. 26 indagati (Di martedì 19 ottobre 2021) perquisizioni domiciliari della Polizia in tutta Italia, dalle primissime ore del mattino, nei confronti di 26 persone indagate per associazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista. A eseguirle le Digos (Direzioni investigazioni generali e operazioni speciali) delle province di Napoli, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara, con la collaborazione della Polizia postale, su delega del procuratore capo di Napoli Giovanni Melillo. L’operazione è stata svolta nell’ambito di una complessa indagine svolta dalla Digos partenopea e dalla Direzione centrale Polizia di prevenzione – Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo interno. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021)domiciliariPolizia in, dalle primissime ore del mattino, nei confronti di 26 persone indagate perdi. A eseguirle le(Direzioni investigazioni generali e operazioni speciali) delle province di Napoli, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara, con la collaborazionePolizia postale, su delega del procuratore capo di Napoli Giovanni Melillo. L’operazione è stata svolta nell’ambito di una complessa indagine svolta dallapartenopea e dalla Direzione centrale Polizia di prevenzione – Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo interno. L'articolo ...

