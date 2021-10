Traffico Roma del 18-10-2021 ore 11:30 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto molte scuole sono chiuse per le elezioni amministrative poco il Traffico nella capitale nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare dei rallentamenti invece sulla tangenziale Tra lo svincolo della 24 ai Monti Tiburtini andando verso la Salaria a Tor de Schiavi un incidente provoca dei rallentamenti per il Traffico su via Prenestina all’incrocio con via Rovigno D’Istria rallentamenti per incidente anche a Casetta Mattei su via Portuense all’altezza di Vicolo Clementi ci sono poi delle code su via Elia per lavori all’altezza di largo Tommaso perassi in direzione del centro città è di nuovo un incidente con code segnalato su via Laurentina all’incrocio con via di Vigna Murata e restiamo in zona è chiusa per lavori l’ingresso di via Laurentina sul viadotto della Magliana in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto molte scuole sono chiuse per le elezioni amministrative poco ilnella capitale nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare dei rallentamenti invece sulla tangenziale Tra lo svincolo della 24 ai Monti Tiburtini andando verso la Salaria a Tor de Schiavi un incidente provoca dei rallentamenti per ilsu via Prenestina all’incrocio con via Rovigno D’Istria rallentamenti per incidente anche a Casetta Mattei su via Portuense all’altezza di Vicolo Clementi ci sono poi delle code su via Elia per lavori all’altezza di largo Tommaso perassi in direzione del centro città è di nuovo un incidente con code segnalato su via Laurentina all’incrocio con via di Vigna Murata e restiamo in zona è chiusa per lavori l’ingresso di via Laurentina sul viadotto della Magliana in ...

