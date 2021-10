Pasquale Granata nuovo dg del Comune di Napoli

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Verso la nomina a direttore generale deldi, attuale direttore della Fondazione Ifel della Regione Campania. Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di“Federico II”, con un master alla Bocconi in “Bilancio degli Enti Locali”,vanta una lunga esperienza in posti chiave delle strutture amministrative comunali. Nel 2017 è presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione aldi Castellammare di Stabia; dal 2009 al 2016 direttore dell’Anci Campania (Associazione Nazionale Comuni d’Italia); presidente del Nucleo di Valutazione e Controllo di gestione deldi Afragola dal 2013 al 2016; componente del Nucleo di Valutazione e Controllo di gestione dal 2008 al 2011 presso il ...

Napoli Comune di Napoli, Pasquale Granata è il nuovo direttore generale

Pasquale Granata, 46 anni, di Cercola, laureato in Economia e Commercio presso la Federico II con tesi su «Le aggregazioni tra Comuni nell'ordinamento degli enti locali» e master all'Università Bocconi