Oroscopo: sei di questo segno? Soldi in arrivo, tenta la fortuna (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questa settimana si prospetta una bella fortuna per alcuni segni dell' Oroscopo. Se passate davanti a un gratta e vinci provate a grattare! Settimana fortunata per tre segni dell'Oroscopo che potranno tentare la fortuna e prepararsi un bel gruzzolo magari da spendere per il Black Friday. Ma anche se le previsioni di questa settimana danno L'articolo proviene da Consumatore.com.

