Juve-Roma, Orsato e il rigore: l'analisi dell'arbitro Gavillucci (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Quella del rigore in Juventus-Roma è un'azione complessa che va analizzata in più step perché ci sono diverse situazioni nella stessa azione. Il fallo di mano di Mkhitaryan era volontario ma il rigore andava ripetuto perché Chiellini, che poi anticipa Mancini è entrato in area prima che calciasse Veretout". Sono le parole dell'ex arbitro di Serie A Claudio Gavillucci, ora trasferitosi in Inghilterra dove arbitra gare di National League, all'Adnkronos in riferimento a quanto accaduto nella partita Juventus-Roma, in particolare sul calcio di rigore assegnato da Daniele Orsato poi sbagliato dalla Roma. "La prima analisi è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021), 18 ott. (Adnkronos) - "Quella delinntus-è un'azione complessa che va analizzata in più step perché ci sono diverse situazioni nella stessa azione. Il fallo di mano di Mkhitaryan era volontario ma ilandava ripetuto perché Chiellini, che poi anticipa Mancini è entrato in area prima che calciasse Veretout". Sono le parole'exdi Serie A Claudio, ora trasferitosi in Inghilterra dove arbitra gare di National League, all'Adnkronos in riferimento a quanto accaduto nella partitantus-, in particolare sul calcio diassegnato da Danielepoi sbagliato dalla. "La primaè ...

