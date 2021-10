Il varco del porto di Genova bloccato dai No Green pass: «Intervenga il prefetto» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un centinaio di persone tra portuali e No Green pass sta presidiando il varco portuale San Benigno di Genova. Lo scalo è operativo ma già dalle prime ore del mattino alcuni tir sono fermi in coda fuori dal varco. Sul posto Polizia e Municipale. Al momento non viene bloccato Lungarno Canepa, una delle più importanti arterie della città. I manifestanti infatti si trovano sulla linea del varco. Intanto ieri autotrasportatori e spedizionieri hanno chiesto l’intervento del prefetto di Genova per avere garantita la continuità operativa nel porto evidenziando «le gravissime ripercussioni operative ed economiche che stanno interessando le Imprese di Autotrasporto e Spedizionieristiche rappresentate e l’intera ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un centinaio di persone tra portuali e Nosta presidiando ilportuale San Benigno di. Lo scalo è operativo ma già dalle prime ore del mattino alcuni tir sono fermi in coda fuori dal. Sul posto Polizia e Municipale. Al momento non vieneLungarno Canepa, una delle più importanti arterie della città. I manifestanti infatti si trovano sulla linea del. Intanto ieri autotrasportatori e spedizionieri hanno chiesto l’intervento deldiper avere garantita la continuità operativa nelevidenziando «le gravissime ripercussioni operative ed economiche che stanno interessando le Imprese di Autotrase Spedizionieristiche rappresentate e l’intera ...

