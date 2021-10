Festa del cinema di Roma 2021 – Cryptozoo: recensione dello psichedelico film d’animazione di Dash Shaw (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un’avventura psichedelica e diversamente animalista, Dash Shaw ci porta dentro al suo Cryptozoo alla Festa del cinema di Roma tra le proposte di Alice nella città! Cosa succederebbe se qualcuno decidesse di creare uno zoo contenente tutte le creature mitologiche e fantastiche del mondo? Questa è la premessa che il giovane regista di Los Angeles si è posto alla base di questo progetto. La nostra protagonista è una giovane veterinaria di nome Lauren che, finiti gli studi, decide di aiutare l’anziana Joan nella sua utopia: trovare i criptidi sfruttati e maltrattati nel mondo per racchiuderli all’interno di uno zoo che dovrebbe rappresentare la rappresentazione della società perfetta, in cui tutte le creature diverse ed uniche vivono in pace e al sicuro dallo sfruttamento dell’uomo. Le ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un’avventura psichedelica e diversamente animalista,ci porta dentro al suoalladelditra le proposte di Alice nella città! Cosa succederebbe se qualcuno decidesse di creare uno zoo contenente tutte le creature mitologiche e fantastiche del mondo? Questa è la premessa che il giovane regista di Los Angeles si è posto alla base di questo progetto. La nostra protagonista è una giovane veterinaria di nome Lauren che, finiti gli studi, decide di aiutare l’anziana Joan nella sua utopia: trovare i criptidi sfruttati e maltrattati nel mondo per racchiuderli all’interno di uno zoo che dovrebbe rappresentare la rappresentazione della società perfetta, in cui tutte le creature diverse ed uniche vivono in pace e al sicuro dallo sfruttamento dell’uomo. Le ...

