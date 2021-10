Expert ai | approvato nuovo piano al 2024 Avanti iter per passaggio su MTA

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di.ai, società quotata su AIM Italia e attiva nel mercato dell’intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, hatutte le proposte di delibera presentate dal consiglio di amministrazione. Via libera all’istituzione del Comitato per il Controllo sulla Gestione, all’attribuzione al CdA ad aumentare il capitale e/o ad emettere obbligazioni convertibili in una o più volte (per massimo 10 milioni di euro entro il 31 dicembre), all’integrazione del consiglio di amministrazione mediante la nomina di Patrizia Arioli e all’approvazione del progetto di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della società sul mercato MTA. Il CdA della società ha deliberato l’adozione delIndustriale 2021-, aggiornando la ...