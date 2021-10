Covid | sfratti | è legittima la sospensione? Domani l’esame della Corte Costituzionale

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Èladeglidisposta durante l’emergenza? La questione saràesaminata dallain udienza pubblica. A sollevare il dubbio di legittimitàun Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Trieste ed un giudice di esecuzioni immobiliari del tribunale di Savona. In discussione i decreti leggi del 2020 (che prevedevano un’inizialedeglial 30 giugno dello stesso anno, poi posticipato all’1 settembre e con le proroghe successive al 31 dicembre 2020, poi al 30 giugno 2021) ed il decreto sostegni del 2021 che con un emendamento ha ulteriormente prorogato il blocco al 30 settembre e 31 dicembre 2021, differenziando i termini in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid sfratti

Adnkronos

È legittima la sospensione deglidisposta durante l'emergenza? La questione sarà domani esaminata dalla Corte Costituzionale in udienza pubblica. A sollevare il dubbio di legittimità costituzionale un Giudice dell'......in maggiore sinergia fra le varie istituzioni dando la priorità nelle esecuzioni agliin ...ad un calo del reddito IRPEF del nucleo familiare superiore al 30% derivante dalla pandemia- 19 ...È legittima la sospensione degli sfratti disposta durante l’emergenza Covid? La questione sarà domani esaminata dalla Corte Costituzionale in udienza pubblica. A sollevare il dubbio di legittimità cos ...L'ex membro del M5S ieri, con la deputata Sara Cunial, aveva occupato il consiglio regionale del Lazio: cacciato per una positività all'interno dell'ufficio ...