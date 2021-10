Portuali di Trieste, il portavoce Stefano Puzzer si dimette dopo la retromarcia sullo sciopero. Ma dice: “La protesta continua” (Di domenica 17 ottobre 2021) Un comunicato arrivato nella serata di sabato 16 ottobre per annunciare la fine dello sciopero, poi la marcia indietro dicendo che era “una bozza” e che è stata “male interpretata”. Quindi stamattina le dimissioni da portavoce del Coordinamento dei Portuali di Trieste. Grande caos sul fronte delle proteste No Green Pass: Stefano Puzzer, leader in pectore dei Portuali, ha deciso il passo indietro dopo una notte di liti interne e spaccature. “E’ giusto che io mi assuma le mie responsabilità”, ha scritto su Facebook. “Una di queste, è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 di Ottobre. La decisione è soltanto mia, non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarle ma io le ho pretese”, conclude. “Mi sono dimesso sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Un comunicato arrivato nella serata di sabato 16 ottobre per annunciare la fine dello, poi la marcia indietrondo che era “una bozza” e che è stata “male interpretata”. Quindi stamattina le dimissioni dadel Coordinamento deidi. Grande caos sul fronte delle proteste No Green Pass:, leader in pectore dei, ha deciso il passo indietrouna notte di liti interne e spaccature. “E’ giusto che io mi assuma le mie responsabilità”, ha scritto su Facebook. “Una di queste, è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 di Ottobre. La decisione è soltanto mia, non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarle ma io le ho pretese”, conclude. “Mi sono dimesso sia ...

