Napoli-Torino 1-0, Osimhen-gol e Spalletti vola a punteggio pieno (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Napoli batte 1-0 il Torino nell’ottava giornata della Serie A, resta a punteggio pieno e si riprende il primo posto in classifica a quota 24, con 2 lunghezze di vantaggio sul Milan. La formazione di Spalletti si impone grazie al gol di Osimhen, a segno all’81’ a coronamento di una splendida azione manovrata. Gli scambi tra Osimhen, Koulibaly e Mertens fanno da prologo al colpo di testa dell’attaccante nigeriano: stacco imperioso, palla in rete e 1-0. Il Napoli risolve così un match equillibrato, complicato per gli azzurri dal rigore fallito al 25? da Insigne. Il Torino, con Brekalo ispirato ma poco concreto, spreca almeno 3 nitide occasioni. Al 57? il Napoli va a segno con Di Lorenzo, ma il colpo di testa del ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilbatte 1-0 ilnell’ottava giornata della Serie A, resta ae si riprende il primo posto in classifica a quota 24, con 2 lunghezze di vantaggio sul Milan. La formazione disi impone grazie al gol di, a segno all’81’ a coronamento di una splendida azione manovrata. Gli scambi tra, Koulibaly e Mertens fanno da prologo al colpo di testa dell’attaccante nigeriano: stacco imperioso, palla in rete e 1-0. Ilrisolve così un match equillibrato, complicato per gli azzurri dal rigore fallito al 25? da Insigne. Il, con Brekalo ispirato ma poco concreto, spreca almeno 3 nitide occasioni. Al 57? ilva a segno con Di Lorenzo, ma il colpo di testa del ...

