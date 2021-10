Incidente a Ryad | morti ballerini Antonio Caggianelli | Giampiero Giarri e Nicolas Esposto

Advertising

corrmezzogiorno : #Palermo Incidente a Ryad, morto il ballerino agrigentino Nicolas Esposto - albertocol9 : RT @rtl1025: ?? Tre italiani sono morti in un incidente nel deserto a #Ryad, in #ArabiaSaudita. Tra loro anche il #ballerino di Bisceglie (B… - Marilenapas : RT @SkyTG24: Ryad, incidente nel deserto: morte 5 persone, tra cui 3 ballerini italiani - rtl1025 : ?? Tre italiani sono morti in un incidente nel deserto a #Ryad, in #ArabiaSaudita. Tra loro anche il #ballerino di B… - SkyTG24 : Ryad, incidente nel deserto: morte 5 persone, tra cui 3 ballerini italiani -

Cinque persone - tra cui tre ballerini italiani - sono morte a, in Arabia Saudita, in unstradale nel deserto avvenuto sabato 16 ottobre. La Farnesina si è subito attivata per seguire la vicenda. L'nel deserto I ballerini italiani erano ...L'risale a sabato, ma se n'è avuta notizia oggi. Caggianelli ha partecipato all'ultima edizione della Notte della Taranta. I tre italiani, tutti ballerini, erano nel Paese arabo per ...19:36Covid, in Sicilia contagi stabili e continuano a diminuire i ricoveri 19:36Ballerini morti in un incidente a Ryad: anche l'agrigentino Nicolas Esposto 19:36Incidente nel deserto, muoiono tre ball ...Le vittime sono Antonio Caggianelli, 33 anni, di Bisceglie, in Puglia; Nicolas Esposto, di Cammarata, nell’Agrigentino, e Giampiero Giarri, di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma. Erano in tournée i ...