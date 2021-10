Depp, Hollywood è un luogo di vacanza, non mi interessa (Di domenica 17 ottobre 2021) Hollywood "è un luogo di vacanza, non mi interessa, c'è una grande mancanza di conoscenza là, io invece voglio lavorare in film con persone che abbiano qualcosa da dire". Lo dice Johnny Depp alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021)"è undi, non mi, c'è una grande mancanza di conoscenza là, io invece voglio lavorare in film con persone che abbiano qualcosa da dire". Lo dice Johnnyalla ...

Advertising

solocine : Depp, Hollywood è un luogo di vacanza, non mi interessa - AnsaRomaLazio : Depp, Hollywood è un luogo di vacanza, non mi interessa. Due ore di ritardo per conferenza stampa attore a Festa di… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Depp, Hollywood è un luogo di vacanza, non mi interessa: (ANSA) - ROMA, 17 OTT - Hollywood 'è un l… - iconanews : Depp, Hollywood è un luogo di vacanza, non mi interessa - littlemixftlodo : RT @rakyhARTness: Penso che sia il film più bello mai realizzato da Tim Burton ?? E la coppia J. Depp - C. Ricci una delle migliori mai crea… -