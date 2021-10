(Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Èta laanche per qualcuno inPd. Meglio tardi che mai. Ildisi è accorto che la situazione non è più sostenibile sul fronte degli arrivi di minori stranieri non accompagnati e quindi chiede aiuto per un ricollocamento nella rete Sai". Lo afferma il senatore Enrico, coordinatore regionale di Forza Italia in Emilia Romagna. "La priorità oggi -e auspichiamo che il ministro Lamorgese se ne faccia carico- deve essere quella di attuare serie politiche di respingimento e mettere fine -aggiunge l'esponente azzurro- al traffico di clandestini prevalentemente gestito dalla malavita organizzata straniera e nostrana".

Migranti: Aimi (Fi), 'sindaco Modena suona sveglia in casa Pd'

