Messico | l' uragano Pamela travolge Mazatlan | video

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il passaggio dell'uragano ha causato violente inondazioni e diversi danni in tutto il paese. La zona di Mazatlan è senz'altro quella che ne ha risentito di più: il filmato mostra immagini impressionanti di fiumi di fango con ponti ed edifici ormai completamente ricoperti dall'acqua. Il ciclone si era dapprima indebolito nella giornata di martedì per poi abbattersi nuovamente con violenza sul territorio.

L'Pamela, che ha toccato terra mercoledì incon venti a 120 chilometri orari per poi trasformarsi in tempesta tropicale, ha provocato gravi danni nello stato settentrionale di Sinaloa e ...Mazatlan,: strade allagate, acqua alta, edifici distrutti. Il passaggio dell'Pamela ha causato molti danni. Dopo essersi provvisoriamente indebolito passando a tempesta tropicale, l'si è ...L'uragano Pamela, che ha toccato terra mercoledì in Messico con venti a 120 chilometri orari per poi trasformarsi in tempesta tropicale, ha provocato gravi danni nello stato settentrionale di Sinaloa ...Immagine di archivio. Pamela, nato come uragano nell'Oceano Pacifico, ha raggiunto le coste messicane mercoledì creando danni ingenti e serie criticità idro-geologiche fin sullo ...