Juventus | infortunio Dybala | tempi di recupero lunghi L’annuncio

In conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma, Allegri ha parlato dell'infortunio di Dybala: le dichiarazioni Massimiliano Allegri ha fatto il punto sull'infortunio di Paulo Dybala in vista di Juventus-Roma. Le dichiarazioni del tecnico bianconero in conferenza stampa. recupero Dybala – «Nessun problema, sta rispettando i temi. Credevamo qualche giorno in meno, ma quando ti capitano queste cose muscolari a volte i tempi variano a seconda di situazione in situazione». MORATA E Dybala – «Oggi probabilmente si allenerà la squadra, ma dipende dai rischi dell'essere a disposizione. Se no vanifichiamo il lavoro di medici e fisioterapisti. Dybala assolutamente no, è molto più indietro.

