In diverse città ancora manifestazioni de No Green pass. Tensione al corteo di Milano (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono ripresi i presidi. A Trieste, epicentro della protesta, anche oggi il porto è rimasto aperto nonostante i blocchi. Tensione a Milano per un corteo non autorizzato dalla Questura Leggi su tg.la7 (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono ripresi i presidi. A Trieste, epicentro della protesta, anche oggi il porto è rimasto aperto nonostante i blocchi.per unnon autorizzato dalla Questura

Trieste, il porto non si ferma. I portuali in sciopero: domani si torna al lavoro Il Clpt ha denunciato che "diverse aziende del Porto di Trieste starebbero violando la normativa ... che la città ha risposto e che i portuali hanno risposto". Quanto alle possibili dimissioni ...

Manifestazioni contro misure anti Covid in diverse città svizzere swissinfo.ch Sono ripresi i presidi. A Trieste, epicentro della protesta, anche oggi il porto è rimasto aperto nonostante i blocchi. Tensione a Milano per un corteo non autorizzato dalla QuesturaIl Clpt ha denunciato che "aziende del Porto di Trieste starebbero violando la normativa ... che laha risposto e che i portuali hanno risposto". Quanto alle possibili dimissioni ...