F1, Carlos Sainz: "Firmare per la Ferrari è stato un sogno; più conosco la macchina, più mi diverto"

Il pilota spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz ha rilasciato un'interessante intervista a GQ Italia, spaziando dalla Formula 1 alla vita di tutti i giorni in quel di Maranello. Il Gran Premio di Turchia è stato più che positivo per l'ex McLaren, nominato Driver of the Day dai tifosi a casa: "Probabilmente è stata la mia gara migliore da quando sono in Ferrari. Le condizioni della pista erano difficili, è stato tutto molto intenso ma esaltante. Sono riuscito a sorpassare in vari punti del circuito, sfruttando ogni tipo di traiettoria: più conosco la macchina, più mi diverto". La Ferrari per lo spagnolo è un sogno che si realizza, dal guidare la vettura a vivere il day by day a Maranello:

