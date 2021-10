Covid e obbligo green pass, cortei ma no incidenti. Oggi manifestazione sindacati. LIVE (Di sabato 16 ottobre 2021) Scioperi nelle aziende, proteste nei porti, disagi nei trasporti. Manifestazioni in tutta Italia, alcune migliaia in piazza a Roma, a Bologna insulti a Liliana Segre. Nessun blocco, però, nel primo giorno di obbligo di green pass per chi lavora. I certificati di malattia aumentano del 23,3%. Attesa Oggi per la manifestazione unitaria dei sindacati dopo l'aggressione squadrista di sabato scorso nella sede della Cgil da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova e attivisti no-vax Leggi su tg24.sky (Di sabato 16 ottobre 2021) Scioperi nelle aziende, proteste nei porti, disagi nei trasporti. Manifestazioni in tutta Italia, alcune migliaia in piazza a Roma, a Bologna insulti a Liliana Segre. Nessun blocco, però, nel primo giorno didiper chi lavora. I certificati di malattia aumentano del 23,3%. Attesaper launitaria deidopo l'aggressione squadrista di sabato scorso nella sede della Cgil da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova e attivisti no-vax

Advertising

marcodimaio : Il #greenpass è l’unico strumento che ci sta permettendo un ritorno alla normalità dopo il #Covid. Con il certifica… - ladyonorato : Toh, qualcuno sul WSJ parla di etica medica violata dall’obbligo per i vaccini Covid… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Obbligo vacinale è una possibiità' #obbligovaccinale - Alessandrobarix : RT @MariaRo51490621: #CNN In migliaia protestano per l' obbligo del GP per i lavoratori. ' Il governo del primo ministro Mario Draghi ha ap… - SkyTG24 : Covid e obbligo green pass, cortei ma no incidenti. Oggi manifestazione sindacati. LIVE -