Cgil, manifestazione a Roma dopo l'assalto No Pass. Landini: «Piazza di tutti per difendere la democrazia». In 200mila a San Giovanni (Di sabato 16 ottobre 2021) Bagno di folla a Roma per la manifestazione "Mai più fascismi", organizzata da Cgil, Cisl e Uil, in risposta all'assalto di sabato scorso alla sede del sindacato dei lavoratori... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 16 ottobre 2021) Bagno di folla aper la"Mai più fascismi", organizzata da, Cisl e Uil, in risposta all'di sabato scorso alla sede del sindacato dei lavoratori...

Advertising

DSantanche : Gli arrestati: «Durante la manifestazione 'No-Vax e no Green pass', ci fu una trattativa per il corteo verso la Cgi… - HuffPostItalia : Manifestazione Cgil. 60mila persone, un solo grido: 'Sciogliere i neofascisti' - ilfoglio_it : “Pensavo fosse antifascismo, ma era Quota 100”. Carlo Calenda non parteciperà alla manifestazione dei sindacati “co… - CastellucciAnto : RT @FaiCislPuglia: Anche la @FaiCislPuglia è a Roma per la manifestazione Nazionale organizzata da CGIL CISL e UIL. #Maipiufascismi @Frasce… - AntoniaGolob : RT @LaMokaespresso: Trova le differenze tra la #manifestazione di oggi e quella della scorsa settimana. #colore, #pacifismo, #nonviolenza #… -