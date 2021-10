Advertising

TUTTOJUVE_COM : Barcellona, Koeman: 'A ranghi completi siamo da scudetto' - sportface2016 : #Barcellona, #Koeman: “A ranghi completi questa squadra è da scudetto” - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Koeman: 'Se recuperiamo gli infortunati possiamo giocarci il titolo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Koeman: 'Se recuperiamo gli infortunati possiamo giocarci il titolo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Koeman: 'Se recuperiamo gli infortunati possiamo giocarci il titolo' -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Koeman

"Abbiamo avuto sfortuna con gli infortuni, ma quando si riprenderanno avremo una squadra per lottare per lo scudetto". Il tecnico del, Ronald, cerca di allontanare le nubi sopra la propria panchina provando a immaginare un futuro radioso per la sua squadra, che al momento occupa il nono posto in classifica della ......giallorosso José Mourinho è interessato al 22enne spagnolo Riqui Puig del. Classe 1999, è sotto contratto fino a giugno 2023 e non rientra nei piani del tecnico olandese Ronald. Il ..."Abbiamo avuto sfortuna con gli infortuni, ma quando si riprenderanno avremo una squadra per lottare per lo scudetto". (ANSA) ...L'ultimo nome per il centrocampo della Roma arriva dalla Spagna: la situazione è legata anche alle uscite di Diawara e Villar ...