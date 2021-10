Ballando con le stelle 2021, prima puntata stasera su Rai1: il cast e le coppie ufficiali (Di sabato 16 ottobre 2021) stasera su Rai1 dalle 20:35 va in onda la prima puntata di Ballando con le stelle 2021: ecco il cast, le coppie ufficiali e il ballerino per una notte. stasera su Ra1 alle 20:35 tutto pronto per la prima puntata di Ballando con le stelle 2021, il dance show più amato e seguito di sempre. Il pubblico da casa e quello social potranno tornare ad appassionarsi alle emozionanti sfide del sabato. Le coppie Queste le coppie in pista da stasera: Andrea Iannone - Lucrezia Lando Al Bano - Oxana Lebedew Arisa - Vito Coppola Alvise Rigo - Tove Villfor Bianca Gascoigne - Simone Di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021)sudalle 20:35 va in onda ladicon le: ecco il, lee il ballerino per una notte.su Ra1 alle 20:35 tutto pronto per ladicon le, il dance show più amato e seguito di sempre. Il pubblico da casa e quello social potranno tornare ad appassionarsi alle emozionanti sfide del sabato. LeQueste lein pista da: Andrea Iannone - Lucrezia Lando Al Bano - Oxana Lebedew Arisa - Vito Coppola Alvise Rigo - Tove Villfor Bianca Gascoigne - Simone Di ...

