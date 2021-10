Vangelo del giorno | Luca 12 | 1-7 – Audio e commento Papa Francesco

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Lo spunto daldi oggi 15 Ottobre 2021, Venerdì: “Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura”. “Non abbiate paura di chi vi deride e vi maltratta, e non abbiate paura di chi vi ignora o davanti vi onora ma dietro combatte il(…) Gesù non ci lascia soli L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Dal secondo Luca Lc 12,1 - 7 In quel tempo, si erano radunate migliaia di persone, al punto ... Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura: valete più di molti passeri!