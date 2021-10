Turista inglese rapito a Macerata, uno degli arrestati rivela: 'Era una messa in scena per saldare un debito' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Macerata - S'infittisce sempre più il rapimento del Turista britannico Patrick Sam Kourosh Demilecamps, di 25 anni, liberato 2 giorni fa con un blitz dei carabinieri a Monte San Giusto. Il ragazzo, ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 15 ottobre 2021)- S'infittisce sempre più il rapimento delbritannico Patrick Sam Kourosh Demilecamps, di 25 anni, liberato 2 giorni fa con un blitz dei carabinieri a Monte San Giusto. Il ragazzo, ...

Advertising

serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Turista inglese rapito a Macerata, uno degli arrestati: «Messa in scena per saldare un debito» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Turista inglese rapito a Macerata, uno degli arrestati: «Messa in scena per saldare un debito» - LaStampa : Sequestro del turista inglese, l’arrestato: “Solo una messa in scena per saldare un debito” - rtl1025 : ?? Non era un vero #rapimento ma una finzione per convincere la famiglia dell'#inglese a spedirgli 7.000 euro per sa… - messveneto : Sequestro del turista inglese, l’arrestato: “Solo una messa in scena per saldare un debito” -