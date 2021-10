Pallone d’Oro | il candidato preferito di Ronaldo il Fenomeno è Karim Benzema

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 15 ottobre 2021) In merito alla sempre scottante questioneè intervenuto uno che lo ha vinto in passato.il, uno degli attaccanti più forte della sua generazione e della storia del calcio, ha voluto contribuire dicendo in un post il suoideale. Nè Messi nè Cristiano. Per il brasiliano il presitigioso premio di France Footbal dovrebbe andare ad uno degli attaccanti più incisivi degli ultimi anni che veste la maglia blanca del Real Madrid.: chi è il suoideale al? L’ex Real Madrid, Inter, Milan e Barcellona non ha dubbi: si tratta di. Il francese, che tra l’altro ha vinto recentemente la Nations League, a ...