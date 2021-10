Masterchef 4, che fine ha fatto il “Conte”: l’aristocratico del gusto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi ricordate di Giuseppe Garozzo, soprannominato “Il Conte”, concorrente della quarta edizione di Masterchef? Ecco cosa fa oggi Masterchef è uno dei programmi tra i più seguiti ed appassionanti ed ha avuto il pregio di aver riportato la passione per la cucina in auge. Nel corso degli anni e delle varie edizioni, tanti concorrenti hanno cucinato Leggi su youmovies (Di venerdì 15 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi ricordate di Giuseppe Garozzo, soprannominato “Il”, concorrente della quarta edizione di? Ecco cosa fa oggiè uno dei programmi tra i più seguiti ed appassionanti ed ha avuto il pregio di aver riportato la passione per la cucina in auge. Nel corso degli anni e delle varie edizioni, tanti concorrenti hanno cucinato

Advertising

TeamEstinzione : RT @TeamEstinzione: Solo al Masterchef del #Teamestinzione il Pressure Test per impiattamenti reali. Da tre stelle Pirelli, altro che Mich… - TeamEstinzione : Solo al Masterchef del #Teamestinzione il Pressure Test per impiattamenti reali. Da tre stelle Pirelli, altro che… - king_del_trash : Certo che, a mente fredda ed escluse antipatie, senza Soleil avremmo un misto tra Masterchef ed Eurosport quest'anno #gfvip - mikipivot : Uno guarda il gf per il trash, se voglio vedere qualcuno che cucina mi guardo Masterchef, se voglio sentire tranqui… - trashavolonta : Ma possibile che ogni volta che apro la diretta c'è sempre inquadrato qualcuno che cucina???? Mi sembra di guardar… -