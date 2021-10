Mafia | Cdm commissaria comune di Calatabiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno Luciana Lamorgese, a norma dell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), in seguito agli approfonditi accertamenti da cui sono emerse forme di condizionamento della criminalità organizzata, ha deliberato l'affidamento a una commissione straordinaria, per la durata di 18 mesi, della gestione deldi(Catania), già sciolto a causa delle dimissioni contestuali della metà dei consiglieri comunali nell'Amministrazione locale". Lo si apprende dalla nota di Palazzo Chigi diramata al seguito del Consiglio dei ministri.

