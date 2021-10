Let it be: l’edizione speciale dell’ultimo album dei Beatles (Di venerdì 15 ottobre 2021) In uscita oggi, una nuova ed esclusiva edizione speciale di “Let It Be”, l’album più controverso della carriera dei Beatles, nonché quello che avrebbe segnato l’addio alla musica del celebre quartetto di Liverpool Molti si è detto riguardo alla produzione e al risultato finale dell’ultimo lavoro dei Beatles, Let it Be, uscito l’8 Maggio 1970. Questo accade ogni volta che una band storica smette di esistere e, con l’ultimo album, decide di lasciare una sorta di testamento. Per certi versi, Let it Be è stato da molti visto come “l’album maledetto”, proprio per essere stato l’album con cui i Fab Four di Liverpool hanno detto addio alla scena musicale. Ad oggi, però, questo controverso disco ritorna in una nuova edizione, completamente inedita e ... Leggi su zon (Di venerdì 15 ottobre 2021) In uscita oggi, una nuova ed esclusiva edizionedi “Let It Be”, l’più controverso della carriera dei, nonché quello che avrebbe segnato l’addio alla musica del celebre quartetto di Liverpool Molti si è detto riguardo alla produzione e al risultato finalelavoro dei, Let it Be, uscito l’8 Maggio 1970. Questo accade ogni volta che una band storica smette di esistere e, con l’ultimo, decide di lasciare una sorta di testamento. Per certi versi, Let it Be è stato da molti visto come “l’maledetto”, proprio per essere stato l’con cui i Fab Four di Liverpool hanno detto addio alla scena musicale. Ad oggi, però, questo controverso disco ritorna in una nuova edizione, completamente inedita e ...

